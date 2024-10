Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a San Lazzaro, l’appello della sindaca: “Servono volontari”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sandi Savena (Bologna), 22 ottobre 2024 –"braccia". Ladi Sandi Savena, Marilena Pillati, lancia un appello social per invitarea dare una mano al Farneto, una delle frazioni più colpite dall'che si è abbattuta su Bologna nel weekend.sui social "Lancio un appello: abbiamo bisogno diperché nel nostro territorio, in particolare al Farneto, ora c'è bisogno di una mobilitazione", dice Pillati in un video postato oggi, martedì 22 ottobre.a San, dalla Ponticella al Farneto: le immaginidevastazione Il modulo da compilare "Abbiamo mezzi per i lavori più pesanti – precisa la– mabraccia,persone che aiutino i cittadini colpiti da questa terribilea rimuovere il fango e le cose ormai non più utilizzabili dalle loro case.