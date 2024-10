Tvpertutti.it - Affari Tuoi, grande vincita per la siciliana Alessia: cosa farà con i soldi

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Anche la Sicilia ha avuto la suaoccasione ad. Nella puntata del 22 ottobre 2024, la giovane, da Trapani, ha inseguito il sogno di mettere a segno un gran colpo nel programma condotto da Stefano De Martino. La sua è stata una partita a dir poco emozionante, carica di suspense, soprattutto nel finale. Il pubblico, i pacchisti e il conduttore sono rimasti con il fiato sospeso in attesa di scoprireil destino avesse in serbo per. La sua storia è stata molto toccante, soprattutto quando ha parlato della nipotina e del sogno che hanno lei e il fidanzato. Il sogno die Francesco Dopo 20 puntate è arrivato il turno di. È di Trapani ed è un'assistente ASACOM, una figura che collabora con i bambini disabili per promuoverne l'autonomia e la comunicazione. Sta studiando per diventare insegnante di sostegno.