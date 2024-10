A Pescara si stanno attuando chiusure stradali e divieti in vista del G7, previsto dal 22 al 25 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco un riepilogo delle aree interessate dai divieti di sosta e fermata: Zona Cascella: dalle 6:00 del 22 ottobre fino all’1:00 del 24 ottobre (e comunque fino alla fine delle esigenze). Le strade coinvolte includono: lungomare G. Matteotti (tra via Galilei e piazza Primo Maggio), piazza Primo Maggio, viale della Riviera (tra via Mazzini e piazza Primo Maggio), via A. Gramsci, via Carducci, viale Regina Elena, corso Umberto I, piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, viale Regina Margherita, corso Vittorio Emanuele II e piazza della Repubblica. Zona Museo dell’Ottocento: dalle 6:00 del 22 ottobre fino all’1:00 del 23 ottobre. Le aree interessate comprendono corso Vittorio Emanuele II, piazza Duca D’Aosta, via Chieti, via Caduta del Forte, piazza Martiri Dalmati e Giuliani, via De Gasperi, ponte G. Leggi tutta la notizia su Citypescara.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco un riepilogo delle aree interessate daidi sosta e fermata: Zona Cascella: dalle 6:00 del 22fino all’1:00 del 24(e comunque fino alla fine delle esigenze). Le strade coinvolte includono: lungomare G. Matteotti (tra via Galilei e piazza Primo Maggio), piazza Primo Maggio, viale della Riviera (tra via Mazzini e piazza Primo Maggio), via A. Gramsci, via Carducci, viale Regina Elena, corso Umberto I, piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, viale Regina Margherita, corso Vittorio Emanuele II e piazza della Repubblica. Zona Museo dell’Ottocento: dalle 6:00 del 22fino all’1:00 del 23. Le aree interessate comprendono corso Vittorio Emanuele II, piazza Duca D’Aosta, via Chieti, via Caduta del Forte, piazza Martiri Dalmati e Giuliani, via De Gasperi, ponte G.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A San Giovanni Teatino c'è la camminata inclusiva : i divieti domenica 20 ottobre - A San Giovanni Teatino domenica 20 ottobre c'è la camminata inclusiva. La terza edizione dell'evento, organizzato dall'amministrazione comunale nell'ambito del Giorno del Dono si snoderà tra le colline teatine dalle ore 10 (il raduno è alle ore 9.30) da piazza Marconi a San Giovanni Alta... (Chietitoday.it)

Festival delle Regioni a Bari - scattano divieti e limitazioni al traffico fino al 22 ottobre. Deviazioni per i bus - Il Comune di Bari, Amtab e Polizia Locale, in occasione del Festival delle Regioni in programma a Bari dal 19 al 22 ottobre prossimi, e che vedrà l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (domenica 20), nonchè di ministri e governatori, hanno disposto una serie di limitazioni al. (Baritoday.it)

Lavori Enel in via Orabona a Bari : divieti e deviazioni fino al 18 ottobre - . Per consentire la prosecuzione di alcuni lavori di scavo Enel in via Orabona, il Comune ha prolungato, con apposita ordinanza, le limitazioni al traffico e alla viabilità lungo la strada, nel tratto dal Politecnico verso la rotatoria di via Re David, già disposte da lunedì 14 ottobre a mercoledì. (Baritoday.it)