X fornirà i dati degli utenti a terzi per addestrare l'intelligenza artificiale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le modifiche nelle condizioni d'uso e nelle politiche sulla privacy di X sono state interpretate dal settore come un primo passo per ottenere una nuova fonte di entrate Wired.it - X fornirà i dati degli utenti a terzi per addestrare l'intelligenza artificiale Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le modifiche nelle condizioni d'uso e nelle politiche sulla privacy di X sono state interpretate dal settore come un primo passo per ottenere una nuova fonte di entrate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Telegram cambia rotta - fornirà alle autorità governative i dati dei presunti criminali - Lo step successivo di Telegram è stato intensificare le attività di controllo dei contenuti attraverso la creazione di un team di moderatori che si avvale dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per bloccare i contenuti problematici. Ecco dunque che molte funzionalità offerte dall’app di messaggistica sono state riviste in chiave più protezionistica, come nel caso della funzione di ... (Quifinanza.it)

Telegram capitola - fornirà alle autorità i dati per risalire agli utenti sottoposti a procedimenti legali - Durov, cittadino russo ma con cittadinanza francese ed emiratina era stato arrestatolo scorso 24 agosto al suo arrivo a Parigi. Secondo il fondatore la piattaforma, nota anche per pratiche molto lasche nella moderazione dei contenuti, nelle ultime settimane ha impiegato un team di moderatori che, usando l’intelligenza artificiale, ha reso la funzione di ricerca più sicura. (Ilfattoquotidiano.it)

Telegram fornirà i dati degli utenti sospetti alle autorità - Il fondatore Pavel Durov, dopo l'arresto in Francia, annuncia un cambio di rotta sulla privacy. Preoccupazione per la sicurezza di dissidenti e attivisti che usano l'app in Paesi con regimi repressivi come Russia e Bielorussia. (Wired.it)