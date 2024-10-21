Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 18:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 17 : 45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO ROMA, OBBLIGO DI USCITA A CASSINO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A PONTECORVO, SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE L’USCITA A SAN VITTORE CODE PER INCIDENTE ANCHE TRA IL BIVIO A1/DIRAMAZIONE ROMANORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 17 : 15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO ROMA, OBBLIGO DI USCITA A CASSINO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A PONTECORVO, SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE L’USCITA A SAN VITTORE ANDIAMO A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 16 : 30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO ROMA, OBBLIGO DI USCITA A CASSINO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A PONTECORVO, SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE L’USCITA A SAN VITTORE ANDIAMO A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ... (Romadailynews.it)
Maternità surrogata, presidente Ordini dei Medici replica a ministra Roccella: “Abbiamo il dovere di curare, ... firenzepost.it
Femminicidio di Celeste Palmieri a San Severo uccisa dal marito, la figlia perdona il padre prima del funerale notizie.virgilio.it
Regionali, Proietti (centrosinistra) accordo con Cgil: "Un tavolo di lavoro comune per decidere il futuro ... perugiatoday.it
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