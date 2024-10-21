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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 18:15 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viabilità DEL 21 OTTOBRE 2024 ORE 18.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CONTINUA IL TRATTO CHIUSO IN A1/1 RomaNAPOLI PER INCIDENTE TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO Roma, OBBLIGO DI USCITA A CASSINO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A PONTECORVO, SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE L’USCITA A SAN VITTORE. TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE SULLA CASILINA DA SAN VITTORE A CASTROCIELO IN DIREZIONE Roma. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE LATINA. IN VIA OSTIENSE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA. SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA SI STA IN CODA SUY VIA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA.
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