Vaticano, Prefetto Dottrina Fede: “Donne diacono? Il tempo non è maturo” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Frenata della Chiesa sull’eventualità di aprire alla possibilità per le Donne di rivestire il ruolo di diacono. Secondo il cardinal Víctor Manuel Fernández, Prefetto Vaticano del Dicastero per la Dottrina della Fede, “la questione del diaconato femminile non è matura ed è chiesto che non ci intratteniamo adesso su questa possibilità. Il Santo Padre è molto preoccupato per il ruolo delle Donne nella Chiesa, ha chiesto al Dicastero della Fede la possibilità di uno sviluppo senza concentrarci nell’ordine sacro. Pensare al diaconato per alcune Donne non risolve la questione di milioni di Donne nella Chiesa“. Il suo messaggio è stato letto da Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione e Presidente della Commissione per l’Informazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Lapresse.it - Vaticano, Prefetto Dottrina Fede: “Donne diacono? Il tempo non è maturo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Frenata della Chiesa sull’eventualità di aprire alla possibilità per ledi rivestire il ruolo di. Secondo il cardinal Víctor Manuel Fernández,del Dicastero per ladella, “la questione del diaconato femminile non è matura ed è chiesto che non ci intratteniamo adesso su questa possibilità. Il Santo Padre è molto preoccupato per il ruolo dellenella Chiesa, ha chiesto al Dicastero dellala possibilità di uno sviluppo senza concentrarci nell’ordine sacro. Pensare al diaconato per alcunenon risolve la questione di milioni dinella Chiesa“. Il suo messaggio è stato letto da Paolo Ruffini,del Dicastero per la Comunicazione e Presidente della Commissione per l’Informazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Livorno, incendio di escavatore nel cantiere del “cubone”. Il sindaco: “Fatto gravissimo”. Il comitato: “Noi non c’entriamo” - Avrebbe origini dolose il rogo che ha attaccato un mezzo da lavoro che opera nell’area della contestata costruzione. Convocata una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ... (iltelegrafolivorno.it)

Vaticano: per Papa Francesco il tempo non è maturo per le donne diacono - Papa Francesco chiude, per il momento, all'ordinazione delle donne al diaconato. Lo ha chiarito, con una comunicazione al Sinodo, il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Vic ... (msn.com)

Prefetto Fede, per Papa non è maturo il tempo per donne diacono - (ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - Il Papa chiude, per il momento, all'ordinazione delle donne al diaconato. Lo ha chiarito con una comunicazione al Sinodo il Prefetto del Dicastero per la Dottrina ... (gazzettadiparma.it)