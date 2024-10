Lettera43.it - Urso convoca un tavolo su Stellantis, Salvini preoccupato: «Impediremo licenziamenti»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il governo convocherà un «unspecifico» su. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo. A margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Milano, ha infatti sottolineato che «è mia intenzionere iloggi, cosicché si possa entrare nel vivo delle richieste che il sistema Italia nella sua unanimità ha fatto a questa multinazionale». Parole che riprendono quanto già affermato venerdì 18 ottobre, quando nel giorno dello sciopero nazionale dei dipendentie del settore automotive aveva spiegato che avrebbeto i vertici della multinazionale. Adolfo(Imagoeconomica).: «investa in Italia»ha spiegato: «Da tutti giunge unanime la richiesta adi investire nel nostro Paese per dare orgoglio al Made in Italy dell’auto e noi sappiamo che si può fare».