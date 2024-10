Liberoquotidiano.it - Uccisa a Gaza una donna ostaggio. Sette israeliani arrestati: spie dell'Iran

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Unisraeliano ancora prigioniero a"è stato ucciso in circostanze misteriose" nelle zone di combattimento, quindi presumibilmente nel Norda Striscia: lo riporta l'emittente qatarina Al Jazeera, citando "fontie Brigate Al-Qassam". Secondo la testata, è in corso un'indagine per accertare l'accaduto, ma le Brigate Al-Qassam non hanno intenzione di rendere noto il nomemorto "per ragioni di sicurezza". Già in altre precedenti occasioni, le Brigate Al-Qassam avevano annunciato l'uccisione di prigionieria seguito dei violenti bombardamentiche avevano preso di mira diverse zonea Striscia di. Stime israeliane indicano che 107sono ancora detenuti a, più di 50 dei quali sicuramente ancora vivi, mentre i combattenti palestinesi non hanno mai confermato tali numeri.