Ilgiorno.it - Travolto dal cancello. Pensionato muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Ci penso io a sistemare il". Non era la prima volta. A dispetto dei quasi novanta d’età, che non dimostrava, Giuseppe era forte, attivo, abituato a cavarsela da solo. Ilperò gli è caduto addosso, lui non se lo aspettava, non è riuscito a sorreggerlo e lo hae ucciso. È successo tutto in un pochi secondi, sabato sera, dopo cena, poco prima delle 21.30 a Colle Brianza, in via Lecco, una strada privata di un zona residenziale della frazione di Nava. L’incidente è costato la vita a Giuseppe Nava, ex imprenditore in pensione di 89 anni. Ilelettrico carraio si era bloccato e Giuseppe, insieme al fratello più giovane, che di anni ne ha comunque 83, voleva aggiustarlo.