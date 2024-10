Totti e la tentazione di ritornare in campo, "alcuni club di serie A mi hanno cercato" (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - "Ci sono squadre di serie A che di recente mi hanno cercato". Clamoroso ma vero: Francesco Totti, classe 1976, potrebbe tornare a giocare a distanza di anni dal suo ritiro dall'attività agonistica, avvenuto nel maggio del 2017. "Ammetto che mi hanno fatto venire un po' di pensiero, di pazzia - sottolinea l'ex fuoriclasse della Roma, campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi, durante un evento organizzato da Betsson - Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai. alcuni giocatori hanno ripreso dopo tanti anni dalla fine della carriera: dipende da dove giochi, ma se dovessi tornare in A mi dovrei allenare al meglio e in due o tre mesi sarei pronto", ha concluso l'ex numero 10 e capitano giallorosso. Francesco Totti, eternally king of the lob. pic.twitter. Agi.it - Totti e la tentazione di ritornare in campo, "alcuni club di serie A mi hanno cercato" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - "Ci sono squadre diA che di recente mi". Clamoroso ma vero: Francesco, classe 1976, potrebbe tornare a giocare a distanza di anni dal suo ritiro dall'attività agonistica, avvenuto nel maggio del 2017. "Ammetto che mifatto venire un po' di pensiero, di pazzia - sottolinea l'ex fuoriclasse della Roma, campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi, durante un evento organizzato da Betsson - Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai.giocatoriripreso dopo tanti anni dalla fine della carriera: dipende da dove giochi, ma se dovessi tornare in A mi dovrei allenare al meglio e in due o tre mesi sarei pronto", ha concluso l'ex numero 10 e capitano giallorosso. Francesco, eternally king of the lob. pic.twitter.

