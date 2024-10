Torrente esondato a Maida vicino Catanzaro, auto inghiottita da una voragine nella strada: salvo il conducente (Di lunedì 21 ottobre 2024) Danni in Calabria per il maltempo: auto viene inghiottita da una voragine a Lamezia Terme, il paese di Maida isolato per un Torrente esondato Notizie.virgilio.it - Torrente esondato a Maida vicino Catanzaro, auto inghiottita da una voragine nella strada: salvo il conducente Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Danni in Calabria per il maltempo:vieneda unaa Lamezia Terme, il paese diisolato per un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Nonna e nipote dispersi. Lo strazio dell’attesa. Battuto ogni angolo del torrente esondato - “I volontari, encomiabili per il loro impegno - riprende il sindaco di Montecatini Valdicecina - stanno continuando ad aiutare le famiglie della bassa Valle per sistemare abitazioni e capannoni. 30, quando la nonna 62enne e il piccolino, insieme alla famiglia di Monaco di Baviera in vacanza in una struttura della zona, sono stati inghiottiti dalla furia cieca del torrente Sterza, i vigili del ... (Lanazione.it)

Alluvione nelle Marche - ad Ancona strade invase da acqua e fango : esondato il torrente Aspio – Video - . Anche ad Ancona il maltempo ha causato danni e disagi. La pioggia caduta incessantemente ha creato allagamenti alla Baraccola, zona industriale di Ancona, e all’Aspio dove la statale 16 è stata bloccata dalle prime luci dell’alba e dove è straripato anche l’omonimo torrente. Molti automobilisti, sorpresi dalla portata di acqua e fango hanno cercato riparo sulla rotatoria rialzata davanti ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo : già esondato a Mombaroccio ora il torrente Arzilla fa paura anche a Fano -  A Mombaroccio infatti è già esondato nella notte, causando l’interruzione della viabilità sulla SP 144. O. Al momento anche questa strada è preclusa lato Beato Sante mentre Montegiano, a fronte di un’altra piccola slavina che trovate sul tratto stradale provinciale, è percorribile”. Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 settembre 2024 - Cresce la preoccupazione dei residenti per l’ingrossarsi ... (Ilrestodelcarlino.it)