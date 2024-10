This Is Me, anticipazioni dello speciale di Amici – Verissimo con Silvia e Maria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi, al Teatro 8 presso gli Studi Elios di Roma si è tenuta la registrazione della prima puntata di This Is Me, titolo scelto per quello che è a tutti gli effetti uno speciale di Verissimo in prima serata dedicato ai big che sono passati da Amici. Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, PierSilvio Berlusconi aveva parlato di questo progetto chiamandolo semplicemente Amici – Verissimo. This Is Me, lo speciale di Verissimo su Amici, le anticipazioni “Maria De Filippi e Silvia Toffanin saranno presenti, insieme, solo nella prima parte della prima puntata di This is Me” – si legge sul sito SuperGuidaTv – La conduttrice di Amici 24 lascerà poi il testimone alla collega conduttrice di Verissimo. Spetterà a lei intervistare e giocare con i protagonisti del talent di Canale 5. Biccy.it - This Is Me, anticipazioni dello speciale di Amici – Verissimo con Silvia e Maria Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi, al Teatro 8 presso gli Studi Elios di Roma si è tenuta la registrazione della prima puntata diIs Me, titolo scelto per quello che è a tutti gli effetti unodiin prima serata dedicato ai big che sono passati da. Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, PierSilvio Berlusconi aveva parlato di questo progetto chiamandolo semplicementeIs Me, lodisu, leDe Filippi eToffanin saranno presenti, insieme, solo nella prima parte della prima puntata diis Me” – si legge sul sito SuperGuidaTv – La conduttrice di24 lascerà poi il testimone alla collega conduttrice di. Spetterà a lei intervistare e giocare con i protagonisti del talent di Canale 5.

