The Last of Us: Parte 2 Remastered riceve il supporto a PS5 Pro con la patch 1.2.0 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Naughty Dog ha pubblicato la patch 1.2.0 di The Last of Us: Parte 2 Remastered, aggiungendo il supporto a PS5 Pro ed apportando tutta una serie di correzioni così da rendere l'esperienza di gioco più piacevole per i fan. Dopo aver visto l'analisi realizzata da Digital Foundry, volta a mettere in evidenza le qualità del PSSR, in queste ore il team di sviluppo americano ha deciso di rilasciare una patch che ha già aggiunto il supporto a PlayStation 5 Pro, nonostante la console non sia ancora disponibile all'acquisto (verrà rilasciata il 7 Novembre 2024).

