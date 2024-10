Tennis, Berrettini batte Fucsovics a Vienna. Arnaldi fuori a Basilea (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna a vincere Matteo Berrettini. A Vienna il Tennista azzurro ha battuto in due set l'ungherese Fucsovics con il punteggio di 7-5, 6-4. Primo parziale molto equilibrato, con Berrettini che riesce a portalo a casa 7-5. Nel secondo sale il livello di Tennis dell'azzurro, che trova il break e conquista il match chiudendo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna a vincere Matteo. Ailta azzurro ha battuto in due set l'ungheresecon il punteggio di 7-5, 6-4. Primo parziale molto equilibrato, conche riesce a portalo a casa 7-5. Nel secondo sale il livello didell'azzurro, che trova il break e conquista il match chiudendo

