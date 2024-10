Silvia Nowak uccisa a coltellate e bruciata: trovato il suo corpo, le riprese delle telecamere (Di lunedì 21 ottobre 2024) È stata confermata l’identità del corpo rinvenuto venerdì 18 ottobre nelle vicinanze della casa di Ogliastro Marina, Salerno, dove viveva con il marito. Si tratta di Silvia Nowak, 53enne di nazionalità tedesca, scomparsa il 15 ottobre. L’avanzato stato di decomposizione e le ustioni presenti sul corpo hanno reso difficile l’immediata identificazione, ma l’autopsia ha confermato che si tratta della donna. Sul cadavere sono state riscontrate ferite all’addome compatibili con coltellate e fratture al cranio, entrambe causate dopo il decesso, così come le ustioni.Leggi anche: Venezia, scontro fatale tra moto e auto: Mirco Trevisan morto a 46 anni per un sorpasso Le riprese delle telecamere Il marito di Nowak, K.D. Thesocialpost.it - Silvia Nowak uccisa a coltellate e bruciata: trovato il suo corpo, le riprese delle telecamere Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È stata confermata l’identità delrinvenuto venerdì 18 ottobre nelle vicinanze della casa di Ogliastro Marina, Salerno, dove viveva con il marito. Si tratta di, 53enne di nazionalità tedesca, scomparsa il 15 ottobre. L’avanzato stato di decomposizione e le ustioni presenti sulhanno reso difficile l’immediata identificazione, ma l’autopsia ha confermato che si tratta della donna. Sul cadavere sono state riscontrate ferite all’addome compatibili cone fratture al cranio, entrambe causate dopo il decesso, così come le ustioni.Leggi anche: Venezia, scontro fatale tra moto e auto: Mirco Trevisan morto a 46 anni per un sorpasso LeIl marito di, K.D.

