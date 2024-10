Lanazione.it - Si fa Luce! sulle incognite dell’IA: "Non sia nemica ma nostra alleata"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale – spettro e suggestione, contenitore di timori e insieme di infinite possibilità di un futuro che è già presenza, – è stata il fulcro nobile del lungo confronto dell’edizione 2024 del festival di ‘!’ che si è snodato nella giornata di sabato in un Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio gremito di giovani curiosi, esperti e personalità. Ad aprire le danze la direttrice di direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e! del Qn Agnese Pini ("Il Festival di! nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo aperto e inclusivo, dove poter riflettere insieme su come l’Ia possa rappresentare sia un’enorme opportunità, che una sfida complessa da gestire" le sue parole per introdurre la giornata di dibattiti) insieme alla sindaca Sara Funaro.