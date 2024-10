'Shout! Nutriamo il cambiamento', formazione per comunicare in tempi di bufale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Su Tik tok quasi 9 utenti su 10 chiedono consigli su alimentazione e salute ma è accurato solo 2,1% contenuti Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - C’è un modo diverso di fare educazione nutrizionale. Diverso dalle tante bufale su sedicenti e seducenti diete che promettono miracoli e dai falsi m Ilgiornaleditalia.it - 'Shout! Nutriamo il cambiamento', formazione per comunicare in tempi di bufale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Su Tik tok quasi 9 utenti su 10 chiedono consigli su alimentazione e salute ma è accurato solo 2,1% contenuti Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - C’è un modo diverso di fare educazione nutrizionale. Diverso dalle tantesu sedicenti e seducenti diete che promettono miracoli e dai falsi m

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Shout! Nutriamo il cambiamento', formazione per comunicare in tempi di bufale - Infine, Di Martino: "Crediamo molto in Shout! Non è solo un evento, ma un vero e proprio progetto che ci rappresenta, un investimento che condividiamo con gli attori dell’educazione alimentare, per ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Rafa Nadal e la racchetta d’oro: quanto vale il regalo ricevuto alla ricchissima esibizione saudita del Six Kings Slam - Nell’esibizione più ricca di sempre, non poteva di certo mancare la racchetta più preziosa del mondo. A riceverla in omaggio da Turki Alalshikh – Presidente della GEA in Arabia Saudita – è stato Rafa ... (ilfattoquotidiano.it)

Il 5G deve fare paura? Ecco cosa dice la scienza sui rischi per la salute - Dalle delibere per spegnere le antenne ai timori che serpeggiano sul web. Cosa c’è di falso e cosa c’è di vero in quello che si racconta sugli effetti di questa tecnologia ... (msn.com)