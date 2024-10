Screening del cuore completo e gratuito, riparte ‘Truck tour’ con tappa in 28 città (Di lunedì 21 ottobre 2024) Iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. Si parte il 25 ottobre da Catania e proseguirà con tappe a: Vittoria, Trapani, Catanzaro, Potenza, Milano, Matera, Bari, Andria, Salerno, Isernia, Chieti, Gubbio, Roma, Pavia, Trento, San Daniele del Friuli, Udine, Rovigo, Bologna, Pesaro, Siena, Pisa, Nuoro, Savona, Cuneo, Biella Sbircialanotizia.it - Screening del cuore completo e gratuito, riparte ‘Truck tour’ con tappa in 28 città Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuodell’Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. Si parte il 25 ottobre da Catania e proseguirà con tappe a: Vittoria, Trapani, Catanzaro, Potenza, Milano, Matera, Bari, Andria, Salerno, Isernia, Chieti, Gubbio, Roma, Pavia, Trento, San Daniele del Friuli, Udine, Rovigo, Bologna, Pesaro, Siena, Pisa, Nuoro, Savona, Cuneo, Biella

Anche a Catania screening cardiologici gratuiti nell'ambito del "Truck Tour Banca del Cuore" - Il progetto, ideato e coordinato dal professor Michele Gulizia, prevede. . Dal 25 ottobre riparte la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare "Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025", promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri). (Cataniatoday.it)

Screening gratuiti e tante attività per la Giornata mondiale del cuore - L’iniziativa nata qualche anno fa per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione delle. . . SAN VITO DEI NORMANNI - Anche quest'anno a San Vito dei Normnni, in piazza Leonardo Leo, si è svolt la World heart day 2024 – Giornata mondiale del cuore, organizzata dall'associazione Fratellanza Popolare. (Brindisireport.it)

Giornata del cuore. Screening gratuito - . Come ieri anche oggi, per tutta la giornata, sarà possibile effettuare screening e visite e molto altro ancora, gratuitamente, nei pressi dell monumento ai caduti dei Giardini Regina Margherita (davanti al municipio) a partire dalle 9. Una domenica da dedicare alla salute, al benessere e al piacere di stare insieme. (Ilrestodelcarlino.it)