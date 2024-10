Sbarchi dimezzati rispetto al 2023 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sulle coste di Lampedusa gli Sbarchi hanno subito un drastico calo. I numeri sono ancor più evidenti rispetto al 2022 Ilgiornale.it - Sbarchi dimezzati rispetto al 2023 Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sulle coste di Lampedusa glihanno subito un drastico calo. I numeri sono ancor più evidential 2022

Migranti - calo drastico di sbarchi a Lampedusa : il 72% in meno rispetto ad agosto 2023. La linea del governo funziona - Che mano mano arrivano, alla faccia dei detrattori. L'articolo Migranti, calo drastico di sbarchi a Lampedusa: il 72% in meno rispetto ad agosto 2023. I dati della Croce Rossa sugli sbarchi a Lampedusa sono di grande rilevanza. 600 sbarchi. Rispetto ad agosto 2023, i dati di agosto 2024 mostrano un calo degli arrivi del 72%, a conferma del trend dei mesi scorsi. (Secoloditalia.it)

Migranti - Onu : “Gli sbarchi in Italia sono aumentati del 7 per cento ad agosto rispetto al mese precedente” - Altri porti di sbarco includono Roccella Ionica, Pozzallo, Ravenna, Genova, Ancona”. 301, 6. 258, 2. 721, 4. “Tra gennaio e giugno”, si legge nel comunicato dell’Unhcr, “gli arrivi erano stati, rispettivamente: 2. 465. Nel mese di agosto, secondo l’Unhcr, si sono registrati tre morti e un disperso. (Tpi.it)

In un anno e mezzo 145 femminicidi in Italia. Diminuiti gli sbarchi rispetto al 2023 : tutti i dati del Viminale presentati da Piantedosi - 650. Un capitolo a parte è dedicato agli ingressi dalla frontiera con la Slovenia, con il ripristino dei controlli dal 21 ottobre 2023 e prorogato fino al 18 dicembre di quest’anno. 875 delitti, di cui 499 omicidi, 44. Migranti – I migranti arrivati in Italia sono diminuiti del 62,36% rispetto al 2023. (Ilfattoquotidiano.it)