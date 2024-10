Sanità, Zaffini (FdI): “Tenere alta l’attenzione sui disturbi mentali” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo una serie di provvedimenti sui quali abbiamo aperto il percorso dell'iter legislativo e cercheremo di accelerarlo al massimo, compatibilmente con le scadenze che arrivano in Commissione Sanità. Quasi tutti i disegni di legge pongono la necessità di valorizzare e capire la necessità di inclusione e prevenzione rispetto ai disturbi mentali, cioè prevenire L'articolo Sanità, Zaffini (FdI): “Tenere alta l’attenzione sui disturbi mentali” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo una serie di provvedimenti sui quali abbiamo aperto il percorso dell'iter legislativo e cercheremo di accelerarlo al massimo, compatibilmente con le scadenze che arrivano in Commissione. Quasi tutti i disegni di legge pongono la necessità di valorizzare e capire la necessità di inclusione e prevenzione rispetto ai, cioè prevenire L'articolo(FdI): “sui” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità - Zaffini (FdI) : “Tenere alta l’attenzione sui disturbi mentali” - Quasi tutti i disegni di legge pongono la necessità di valorizzare e capire la necessità di inclusione e prevenzione rispetto ai disturbi mentali, cioè prevenire […]. (Adnkronos) – "Abbiamo una serie di provvedimenti sui quali abbiamo aperto il percorso dell'iter legislativo e cercheremo di accelerarlo al massimo, compatibilmente con le scadenze che arrivano in Commissione Sanità. (Periodicodaily.com)

Sanità - all’Aria che tira Zaffini manda ko Lorenzin : “Perché da ministra non li hai messi tu i 7 miliardi?” (video) - . Ospiti di David Parenzo l’esponente dem e Francesco Zaffini, senatore umbro di Fratelli d’Italia. Francesco Zaffini di Fratelli d’Italia “umilia” Beatrice Lorenzin del PD dicendo: ‘Sei stata in Abruzzo e hai fatto perdere la coalizione di sinistra, non hai portato fortuna. Quando Lorenzin apre il capitolo Abruzzo accusando governo Meloni e governatore, il deputato di Fratelli d’Italia la ... (Secoloditalia.it)