Gaeta.it - Ricerca scientifica ai piedi dell’Everest: avviato il progetto Pyramid 24 per l’adattamento all’ipossia

Un gruppo ditori italiani e internazionali ha intrapreso una spedizione pionieristica ai, precisamente nel laboratorio Piramide Ev-K2-CNR, situato a 5.050 metri di altitudine. Il, denominato "24 Exploration and Physiology: Multisystem; Multiorgan Responses to Hypoxia in Human Adaptation of Different Geo-Origin," si propone di studiareumano alle condizioni di ipossia. L'iniziativa, guidata da Vittore Verratti dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, è cominciata oggi con un programma ben definito. Inoltre, il 27 ottobre è previsto un collegamento video con Pescara dal villaggio di Namche, a 3.500 metri, nell'ambito degli eventi collaterali organizzati per il G7.