Renzi: "Le mail? Scandalo inaccettabile. Così i magistrati ideologizzati fanno il gioco di Meloni" (Di lunedì 21 ottobre 2024) La bufera scatenata dalla mail pubblicata da Il Tempo, con un magistrato che giudica «pericoloso» quanto sta facendo la premier, invitando a «porre rimedio», è talmente grande che Matteo Renzi non teme di prendere posizione: «I magistrati che attaccano Meloni sbagliano. È uno Scandalo». Ma allo stesso tempo boccia senza appello la scelta di aprire due centri per migranti in Albania.Senatore Renzi, partiamo proprio da qui. Lei ha definito quei centri soldi buttati. Iltempo.it - Renzi: "Le mail? Scandalo inaccettabile. Così i magistrati ideologizzati fanno il gioco di Meloni" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La bufera scatenata dallapubblicata da Il Tempo, con un magistrato che giudica «pericoloso» quanto sta facendo la premier, invitando a «porre rimedio», è talmente grande che Matteonon teme di prendere posizione: «Iche attaccanosbagliano. È uno». Ma allo stesso tempo boccia senza appello la scelta di aprire due centri per migranti in Albania.Senatore, partiamo proprio da qui. Lei ha definito quei centri soldi buttati.

