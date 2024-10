Pisa: Maria Rosaria Boccia indagata per truffa. L’accusa: presunto progetto immobiliare (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarebbe indagata per truffa dalla Procura di Pisa, Maria Rosaria Boccia, "per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Lo precisa il procuratore Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso oggi, 21 ottobre 2024 L'articolo Pisa: Maria Rosaria Boccia indagata per truffa. L’accusa: presunto progetto immobiliare proviene da Firenze Post. .com - Pisa: Maria Rosaria Boccia indagata per truffa. L’accusa: presunto progetto immobiliare Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarebbeperdalla Procura di, "per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad unimprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Lo precisa il procuratore Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso oggi, 21 ottobre 2024 L'articoloperproviene da Firenze Post.

