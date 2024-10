Pineto-Campobasso oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Campobasso, match dello stadio Pavone Mariani valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La squadra abruzzese nelle ultime tre partite ha conquistato appena tre punti, quindi ha assolutamente bisogno di ritrovare la vittoria se vuole abbandonare le posizioni più pericolose della graduatoria. Pineto-Campobasso, come seguire il match La formazione molisana, dal suo canto, è in Serie positiva da diversi turni e nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie e due pareggi; l’obiettivo è vincere ancora una volta per continuare a sognare in grande. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Pavone Mariani valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La squadra abruzzese nelle ultime tre partite ha conquistato appena tre punti, quindi ha assolutamente bisogno di ritrovare la vittoria se vuole abbandonare le posizioni più pericolose della graduatoria., come seguire il match La formazione molisana, dal suo canto, è inpositiva da diversi turni e nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie e due pareggi; l’obiettivo è vincere ancora una volta per continuare a sognare in grande. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.

