Patatine fritte da guinness | il loro prezzo è sconvolgente | Ecco dove le vendono

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono lepiù care al mondo: la ricetta del Serendipity3 di New York e unda far girare la testa. Nel cuore pulsante di New York, un ristorante ha elevato le, snack amato universalmente, a un vero e proprio lusso culinario. Parliamo del Serendipity3, locale che non è nuovo a detenere record mondiali per i suoi piatti straordinariamente costosi. Tra questi spiccano lepiù care al mondo, vendute alsbalorditivo di 200 dollari. Questo piatto non è solo un capriccio per palati ricercati ma una vera e propria esperienza gastronomica che giustifica ogni centesimo del suo costo. Paghereste mai così tanto per delle? – notizie.comLa creazione delle, battezzate “Crème de la crème des pommess“, nasce dall’ingegno degli chef Joe Calderone e Fredrick Schoen-Kiewert.