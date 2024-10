Thesocialpost.it - Papa Francesco ferma tutto sulle donne diacono: “I tempi non sono ancora maturi”

(Di lunedì 21 ottobre 2024)chiude, almeno per ora, alla possibilità di ordinare le. Il tema, uno dei più delicati all’interno del Sinodo, ha provocato malumori tra chi si aspettava maggiore apertura. A rispondere a queste critiche è stato il cardinale Victor Manuel Fernandez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. “Il Santo Padre ha espresso che in questo momento la questione del diaconato femminile non è matura”, ha dichiarato Fernandez. Ilha inoltre chiesto di non insistere su questa possibilità per ora.Leggi anche:annuncia un nuovo concistoro: creati 21 nuovi cardinali Intanto, è stata annunciata la pubblicazione della quarta Enciclica di, prevista per il 24 ottobre. Il documento, intitolato Dilexit Nos (“Ci ha amati”), si rivolge a “un mondo che sembra aver perso il cuore”.