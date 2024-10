Organi collegiali, entro il 31 ottobre le elezioni dei consigli di classe, interclasse, intersezione (Di lunedì 21 ottobre 2024) entro il 31 ottobre di ogni anno le elezioni dei consigli di classe. Il Ministero con nota del 19 settembre ha fornito le indicazioni utili per lo svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali a livello di istituzione scolastica relative all’anno scolastico 2024/25. L'articolo Organi collegiali, entro il 31 ottobre le elezioni dei consigli di classe, interclasse, intersezione . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)il 31di ogni anno ledeidi. Il Ministero con nota del 19 settembre ha fornito le indicazioni utili per lo svolgimento delledeglia livello di istituzione scolastica relative all’anno scolastico 2024/25. L'articoloil 31ledeidi, inter

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂš recenti.

Elezioni Emilia Romagna - bufera su Stefania Craxi : "Sinistra come certe organizzazioni del Sud..." - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Le elezioni in Emilia Romagna “non sono competizioni libere” a causa di una “sinistra” che “controlla il territorio in modo capillare con un sistema che non ha niente da invidiare ad alcune organizzazioni del sud Italia, non dico quali per. (Bolognatoday.it)

Elezioni organi collegiali : chi non può votare? Incompatibilità e ineleggibilità - La partecipazione di genitori, docenti e personale ATA agli organi scolastici comporta questioni legate al diritto di voto, come la conservazione o la perdita dell’elettorato e le condizioni di incompatibilità o ineleggibilità . . L'articolo Elezioni organi collegiali: chi non può votare? Incompatibilità e ineleggibilità sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Scadenze Ottobre. Giornata Mondiale degli Insegnanti - elezioni organi collegiali - PTOF - pensioni - . L'articolo Scadenze Ottobre. Giornata Mondiale degli Insegnanti, elezioni organi collegiali, PTOF, pensioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Le scadenze del mese di ottobre riguardano la Giornata Mondiale degli Insegnanti, le elezioni organi collegiali, la revisione del PTOF e la domanda di pensionamento docenti e ATA. (Orizzontescuola.it)