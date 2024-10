Omicidio di Moussa Diarra, indagato l’agente che ha sparato al 26enne (Di lunedì 21 ottobre 2024) l’agente della Polfer che ha sparato e ucciso Moussa Diarra, un migrante maliano di 26 anni, alla stazione di Verona Porta Nuova, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa. Le indagini mirano a chiarire se l’uso della forza da parte del poliziotto sia stato giustificato o se ci sia stato un superamento dei limiti della legittima difesa, come prevede la procedura in questi casi. Che cosa è successo a Moussa Diarra L’episodio è avvenuto nella mattina del 20 ottobre, alle 5.30 Moussa ha aggredito due vigili urbani impegnati nei rilievi di un incidente tra motorini nel piazzale della stazione, buttando a terra un agente e danneggiando alcune vetrine. Più tardi, verso le 7.15, l’uomo è stato notato aggirarsi con un coltello. Lettera43.it - Omicidio di Moussa Diarra, indagato l’agente che ha sparato al 26enne Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)della Polfer che hae ucciso, un migrante maliano di 26 anni, alla stazione di Verona Porta Nuova, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa. Le indagini mirano a chiarire se l’uso della forza da parte del poliziotto sia stato giustificato o se ci sia stato un superamento dei limiti della legittima difesa, come prevede la procedura in questi casi. Che cosa è successo aL’episodio è avvenuto nella mattina del 20 ottobre, alle 5.30ha aggredito due vigili urbani impegnati nei rilievi di un incidente tra motorini nel piazzale della stazione, buttando a terra un agente e danneggiando alcune vetrine. Più tardi, verso le 7.15, l’uomo è stato notato aggirarsi con un coltello.

