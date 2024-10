Oggi 21 ottobre è la festa del Beato Pino Puglisi: ucciso dalla mafia perché predicava il Vangelo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi 21 ottobre si ricorsa un martire della mafia, il Beato Pino Puglisi, sacerdote che ha lottato contro la criminalità organizzata evangelizzando la Sicilia. Il Beato Giuseppe Puglisi, conosciuto da tutti come Pino, che si commemora Oggi 21 ottobre, aveva il sogno di liberare la sua terra, la Sicilia, dalla piaga della mafia. Il suo L'articolo Oggi 21 ottobre è la festa del Beato Pino Puglisi: ucciso dalla mafia perché predicava il Vangelo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Oggi 21 ottobre è la festa del Beato Pino Puglisi: ucciso dalla mafia perché predicava il Vangelo Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)21si ricorsa un martire della, il, sacerdote che ha lottato contro la criminalità organizzata evangelizzando la Sicilia. IlGiuseppe, conosciuto da tutti come, che si commemora21, aveva il sogno di liberare la sua terra, la Sicilia,piaga della. Il suo L'articolo21è ladelilproviene da La Luce di Maria.

Oggi si ricorda il beato Giuseppe Puglisi - Si festeggiano anche: san Severino di Bordeaux, vescovo; sant’Ilarione di Gaza, abate; il beato Carlo I d’Asburgo, imperatore ... (giornaledibrescia.it)

Aragona è pronta ad accogliere la reliquia del Beato Giuseppe Puglisi. - Da sabato 19 ottobre a domenica 27 ottobre 2024 Aragona accoglierà il reliquiario con la reliquia del Beato Giuseppe Puglisi. P. Puglisi è il primo sacerdote ucciso dalla mafia, il 15 settembre 1993, ... (scrivolibero.it)

