Nola, Per: "Serve un moto di partecipazione e speranza" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sulla crisi politica di Nola interviene Per le Persone e la Comunità: "C'è bisogno di una nuova classe dirigente" Con una nota PER le Persone e la Comunità fa sapere che sta seguendo con amarezza le vicende politiche di Nola, città importantissima nel tessuto economico, sociale e culturale della Campania.«I nostri esponenti cittadini non hanno avuto dubbi, nell'ultima competizione elettorale, circa la necessità di sostenere Carlo Buonauro, persona con una storia professionale degna di stima. Ma sia durante la campagna elettorale, sia dopo, abbiamo più volte comunicato al sindaco l'impossibilità di avviare un "nuovo corso" senza mandare in soffitta "vecchie dinamiche" – si legge nel comunicato stampa – Non è un caso che l'assessore espressione di PER, la dott.ssa Anna Bellobuono, abbia rimesso il mandato dopo soli 8 mesi».

