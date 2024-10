Napoli, Kvaratskhelia come Cavani? La frase di De Laurentiis preoccupa i tifosi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il patron azzurro e la sua linea dura sui rinnovi: una lunga storia che ora coinvolge Kvaratskhelia Aurelio De Laurentiis ha una frase che ormai è diventata un marchio di fabbrica: “Se va via, ce ne faremo una ragione“. Una dichiarazione che ritorna puntuale ogni volta che si presenta una trattativa difficile o un rinnovo complicato, e che sembra risuonare anche adesso, con Khvicha Kvaratskhelia al centro dell’attenzione. Secondo quanto riportato, il talento georgiano, che tre anni fa ha firmato con il Napoli per un milione di euro a stagione, ora chiede un adeguamento sostanziale: ben 8 milioni di euro, stando alle richieste del padre. È una storia già vista, un copione che si ripete con lo stesso epilogo di sempre: un rinnovo che diventa complicato e che, inevitabilmente, porta il presidente del Napoli a lasciar intendere che il club può andare avanti anche senza. Napolipiu.com - Napoli, Kvaratskhelia come Cavani? La frase di De Laurentiis preoccupa i tifosi Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il patron azzurro e la sua linea dura sui rinnovi: una lunga storia che ora coinvolgeAurelio Deha unache ormai è diventata un marchio di fabbrica: “Se va via, ce ne faremo una ragione“. Una dichiarazione che ritorna puntuale ogni volta che si presenta una trattativa difficile o un rinnovo complicato, e che sembra risuonare anche adesso, con Khvichaal centro dell’attenzione. Secondo quanto riportato, il talento georgiano, che tre anni fa ha firmato con ilper un milione di euro a stagione, ora chiede un adeguamento sostanziale: ben 8 milioni di euro, stando alle richieste del padre. È una storia già vista, un copione che si ripete con lo stesso epilogo di sempre: un rinnovo che diventa complicato e che, inevitabilmente, porta il presidente dela lasciar intendere che il club può andare avanti anche senza.

