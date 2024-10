Napoli, arrestato il sindaco di Poggiomarino: per la Dda il clan condizionò le elezioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il condizionamento del clan camorristico Giugliano sull’esito delle elezioni comunali di Poggiomarino (Napoli) del 20 e 21 settembre 2020, culminate con l’elezione del sindaco Maurizio Falanga, è al centro delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, culminate questa mattina con l’arresto di Falanga e del vicesindaco Luigi Belcuore, posti ai domiciliari insieme a Franco Carillo, 46enne ritenuto dagli investigatori colui che avrebbe fatto da intermediario tra politica e camorra. Le indagini si sono avvalse delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, tra questi, come si legge nell’ordinanza che LaPresse ha visionato, Rosario Giugliano, esponente di spicco dell’omonimo clan, che da giugno 2023 ha deciso di dissociarsi e ha intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia. Lapresse.it - Napoli, arrestato il sindaco di Poggiomarino: per la Dda il clan condizionò le elezioni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il condizionamento delcamorristico Giugliano sull’esito dellecomunali di) del 20 e 21 settembre 2020, culminate con l’elezione delMaurizio Falanga, è al centro delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di, culminate questa mattina con l’arresto di Falanga e del viceLuigi Belcuore, posti ai domiciliari insieme a Franco Carillo, 46enne ritenuto dagli investigatori colui che avrebbe fatto da intermediario tra politica e camorra. Le indagini si sono avvalse delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, tra questi, come si legge nell’ordinanza che LaPresse ha visionato, Rosario Giugliano, esponente di spicco dell’omonimo, che da giugno 2023 ha deciso di dissociarsi e ha intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia.

