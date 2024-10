Morbegno: 17enne ruba i soldi alla madre e poi la picchia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di giovedì 17 ottobre i carabinieri della Stazione di Morbegno sono intervenuti presso l'abitazione di una famiglia di residenti in zona in quanto la figlia, una studentessa 17enne già nota per problematiche connesse agli stupefacenti, dopo aver sottratto dal portafogli della Sondriotoday.it - Morbegno: 17enne ruba i soldi alla madre e poi la picchia Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di giovedì 17 ottobre i carabinieri della Stazione disono intervenuti presso l'abitazione di una famiglia di residenti in zona in quanto la figlia, una studentessagià nota per problematiche connesse agli stupefacenti, dopo aver sottratto dal portafogli della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parapiglia al Romegialli, il preside sospende il professore - Un episodio ancora da chiarire ma che sta già sollevando interrogativi quello avvenuto all'istituto Saraceno Romegialli di Morbegno questa mattina, mercoledì 16 ottobre 2024. Secondo quanto si è appre ... (primalavaltellina.it)

Buon cibo e 4 risate, i migliori ristoranti in cui mangiare e godersi uno spettacolo di stand-up - Cena e spettacolo, cosa c'è di meglio? A Milano tutto questo è possibile: i migliori posti dove trovare buon cibo e 4 risate. (milano.cityrumors.it)

Edoardo Galli, 17enne scomparso da 4 giorni: sul web cercava come sopravvivere in montagna, ipotesi fuga in Russia - Risulta scomparso da quattro giorni Edoardo Galli, 17enne di Colico (Lecco), che ha fatto perdere le sue tracce giovedì scorso, sparendo nel nulla. Il giovane era uscito per andare a scuola a Morbegno ... (msn.com)