Moldavia referendum su percorso Ue in Costituzione | sì in vantaggio con 5008%

Moldavia, referendum su percorso Ue in Costituzione: sì in vantaggio con 50,08% (Di lunedì 21 ottobre 2024) È testa a testa fra 'sì' e 'no' in Moldavia nel conteggio dei voti del referendum, tenutosi ieri, in cui i cittadini erano chiamati a decidere se inserire nella Costituzione il percorso di adesione all'Ue. Con oltre il 98% dei voti conteggiati, in base ai risultati preliminari il 'sì' è in vantaggio con il 50,08%, mentre il 'no' si attesta al 49,92%. Lo riportano i media locali. Il conteggio non è ancora stato ultimato. Sandu: "Gruppi criminali hanno tentato di compromettere referendum" Il risultato si è ribaltato nelle ultime ore, quando è iniziato il conteggio dei voti della diaspora, che tende a favorire il percorso verso l'Ue. Quando era stato scrutinato circa il 95% delle preferenze, il 'no' era in vantaggio con circa il 52% degli 1,2 milioni di voti, mentre il 'sì' si attestava al 47%.

