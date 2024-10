Lanazione.it - Mister Mariotti esalta la squadra: "Via presto dalle sabbie mobili"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "E’ stata una grande prestazione quella dei miei giocatori". E’ vero, l’appuntamento con la vittoria è rimandato per il Prato, maMarcoè davvero soddisfatto di come i suoi hanno interpretato il derby con la Pistoiese. "Avevo detto ai ragazzi di giocare con il sorriso. Penso che dal 15’ in poi solo unaha provato a vincerla ed è stata la mia - sottolinea il tecnico biancazzurro - Con questo spirito ci toglieremo". I lanieri hanno ben impressionato anche per la tenuta fisica. "Devo ringraziare il mio predecessore, ossia Maurizio Ridolfi, perché ho trovato unadavvero allenata. Forse il mio arrivo ha dato una scossa. Quel che è certo è che sono molto contento: il Prato ha avuto un’identità, provando a vincere e accettando al contempo il rischio di perdere". Come si dice in questi casi, è mancato solo il gol.