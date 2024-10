Milan, manca solo la firma per il rinnovo di contratto di Matteo Gabbia. I dettagli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Matteo Gabbia a un passo dal rinnovo di contratto con il Milan: manca solo la sua firma per prolungare l’esperienza con la maglia rossonera. Tutti i dettagli Matteo Gabbia sempre più vicino a prolungare la sua esperienza al Milan. Il difensore centrale classe 1999 dovrebbe firmare nei prossimi giorni il contratto che allungherà la sua avventura con la maglia rossonera. Una decisione ormai presa dalla dirigenza della società come confermato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X. Una scelta maturata in seguito all’ottimo inizio di stagione del calciatore italiano che ha conquistato Paulo Fonseca risalendo le gerarchie nelle rotazioni del reparto arretrato. Dailymilan.it - Milan, manca solo la firma per il rinnovo di contratto di Matteo Gabbia. I dettagli Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)a un passo daldicon illa suaper prolungare l’esperienza con la maglia rossonera. Tutti isempre più vicino a prolungare la sua esperienza al. Il difensore centrale classe 1999 dovrebbere nei prossimi giorni ilche allungherà la sua avventura con la maglia rossonera. Una decisione ormai presa dalla dirigenza della società come confermato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X. Una scelta maturata in seguito all’ottimo inizio di stagione del calciatore italiano che ha conquistato Paulo Fonseca risalendo le gerarchie nelle rotazioni del reparto arretrato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fonseca : "Leao titolare contro il Bruges - Gabbia sta bene. Abraham non ci sarà. Milan più importante di tutti" - L`allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha presentato in conferenza la sfida di domani pomeriggio contro il Club Brugge, valida per la terza... (Calciomercato.com)

Milan-Bruges - allenamento di rifinitura a Milanello : le novità su Gabbia - Abraham e Camarda - Domani si disputerà Milan-Bruges di Champions League: vediamo insieme cosa emerge dall'allenamento di rifinitura del Diavolo a Milanello. (Pianetamilan.it)

Milan-Club Brugge : out in due - le ultime su Gabbia | VIDEO CM.IT - Al centro, come detto, c’è il dubbio Gabbia. Tra i pali chiaramente ci sarà Mike Maignan. ???#MilanClubBrugge – C’è anche Matteo #Gabbia che inizia lavorando a parte@calciomercatoit pic. La squadra di Fonseca è chiamata a pensare alla sfida di domani con il Brugge Milan obbligato a vincere per la prima volta in Europa in questa stagione per iniziare a credere concretamente alla qualificazione. (Calciomercato.it)