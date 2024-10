Mike Flanagan realizzerà una serie tv sul romanzo Carrie (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mike Flanagan e Amazon MGM Studios collaboreranno per la realizzazione di una serie tv ispirata da Carrie, celebre romanzo di Stephen King. Autore di opere cinematografiche – e televisive – apprezzate dagli appassionati del genere horror, il regista/sceneggiatore/produttore Mike Flanagan ha ottenuto da Amazon il compito di adattare sul piccolo schermo il famoso romanzo del maestro del brivido Stephen King. La conferma di questa notizia è arrivata quest’oggi attraverso un articolo del the Hollywood Reporter. Amazon MGM Studios descrive la serie tv come una “reinterpretazione audace e attuale” della storia, incentrata sulla studentessa delle superiori Carrie White, che ha trascorso la sua vita in isolamento sotto il controllo di una madre autoritaria. Universalmovies.it - Mike Flanagan realizzerà una serie tv sul romanzo Carrie Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)e Amazon MGM Studios collaboreranno per la realizzazione di unatv ispirata da, celebredi Stephen King. Autore di opere cinematografiche – e televisive – apprezzate dagli appassionati del genere horror, il regista/sceneggiatore/produttoreha ottenuto da Amazon il compito di adattare sul piccolo schermo il famosodel maestro del brivido Stephen King. La conferma di questa notizia è arrivata quest’oggi attraverso un articolo del the Hollywood Reporter. Amazon MGM Studios descrive latv come una “reinterpretazione audace e attuale” della storia, incentrata sulla studentessa delle superioriWhite, che ha trascorso la sua vita in isolamento sotto il controllo di una madre autoritaria.

Carrie : Mike Flanagan al lavoro su una serie per Amazon - Più di recente, Flanagan ha adattato il racconto del 2020 di King “The Life of Chuck” in un film con Tom Hiddleston. È ampiamente citato come uno dei migliori film horror di tutti i tempi. La sinossi della serie la descrive come una “reinterpretazione audace e attuale della storia della disadattata liceale Carrie White, che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria. (Cinefilos.it)

La Torre Nera : che fine ha fatto la serie Amazon di Mike Flanagan? - Il film con Matthew McConaughey e Idris Elba è stato massacrato dalla critica e non è andato bene al box-office, ma poco tempo fa Amazon aveva ingaggiato Mike Flanagan per adattare nuovamente l'opera di King in una serie per il suo servizio streaming. …. Il regista di Hill House e Midnight Mass ha aggiornato sullo stato dei progetti legati alla saga di Stephen King I lettori di Stephen King sono ... (Movieplayer.it)