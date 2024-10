Migranti, Meloni alza scontro con toghe. Anm: “Toni senza precedenti” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mentre il governo lavora al decreto per sciogliere il nodo Albania, resta alta la tensione con la magistratura e un nuovo scontro si accende dopo la pubblicazione, da parte del quotidiano il Tempo, della mail in cui il giudice Marco Patarnello, scrivendo ai colleghi di Magistratura democratica, attacca la premier: “Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio”, afferma il sostituto procuratore della Corte di Cassazione, nel testo rilanciato dai profili social della presidente del Consiglio che scatena una bufera di critiche. La mail, sottolinea il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti, “ci conferma la propensione di una parte della magistratura ad invadere il campo della politica“. Di “scioccante appello” contro Meloni parla Lucio Malan, presidente dei senatori FdI, seguito dalla batteria dei parlamentari del partito. Lapresse.it - Migranti, Meloni alza scontro con toghe. Anm: “Toni senza precedenti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mentre il governo lavora al decreto per sciogliere il nodo Albania, resta alta la tensione con la magistratura e un nuovosi accende dopo la pubblicazione, da parte del quotidiano il Tempo, della mail in cui il giudice Marco Patarnello, scrivendo ai colleghi di Magistratura democratica, attacca la premier: “oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio”, afferma il sostituto procuratore della Corte di Cassazione, nel testo rilanciato dai profili social della presidente del Consiglio che scatena una bufera di critiche. La mail, sottolinea il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti, “ci conferma la propensione di una parte della magistratura ad invadere il campo della politica“. Di “scioccante appello” controparla Lucio Malan, presidente dei senatori FdI, seguito dalla batteria dei parlamentari del partito.

