Messina: muore a 8 anni uccisa da una violenta febbre improvvisa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Avrebbe compiuto 9 anni in dicembre. La scorsa notte si è spenta nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina dove i medici hanno cercato disperatamente di salvarla. La tragedia ha avuto inizio giovedì scorso, quando la bambina di 8 anni si è sentita male a scuola. improvvisamente una febbre molto alta. Quella che non ha accennato a diminuire, tanto da fare richiedere ai genitori, una coppia messinese, l'intervento a domicilio del pediatra. Ma il perdurare delle allarmanti condizioni di salute della piccola, i genitori hanno deciso di portare la figlia al pronto soccorso del Policlinico. La situazione è apparsa subito disperata, poiché la bambina è giunta con gravi sintomi di disidratazione, febbre alta causata da un'infezione emersa coi primi esami ai quali è stata sottoposta la paziente.

