Meloni Orbán e la trumpizzazione dello stato di diritto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Abbiamo dunque scoperto ilsmo come fase suprema del berlusconismo. Forse più tosta, potenzialmente più inquietante. Perché Silvio Berlusconi, stringi stringi, attaccava la magistratura soprattutto per difendere sé stesso e le proprie aziende: era un uso fondamentalmente personale della battaglia contro i pubblici ministeri e poco gl’importava del garantismo come filosofia di uninteso civilmente, odelle carceri, o dei diritti dei poveri cristi. Magari i berlusconiani più intelligenti la mettevano così, ma non lui. Con ilsmo-salvinismo la questione è diversa. Premier e vicepremier attaccano la magistratura seguendo certo gli stilemi classici del berlusconismo (vogliono rovesciare il governo «eletto dal popolo»), ma con un tasso di politicità generale in più. La magistratura non è solo contro la premier, ma contro una politica.