Maxi-emergenza a Codogno, crolla un edificio: “Ma è solo un’esercitazione riuscita” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Codogno (Lodi), 21 ottobre 2024 – Maxi emergenza a Codogno, ma è solo una esercitazione. Il quartiere fieristico, già sede del gruppo comunale di protezione civile (oggi temporaneamente dislocato, per lavori in corso, in via Pietrasanta ndr), si è trasformato nello scenario di una grande emergenza. L’iniziativa è servita come addestramento per chi, quotidianamente, nel soccorso in generale, si occupa di intervenire a favore della comunità. È stata, in particolare, una prova congiunta di addestramento del gruppo comunale di Codogno (45 persone), del gruppo comunale di Castelleone (40 volontari) e della Croce Verde di Castelleone (8 sanitari), comune in provincia di Cremona. Hanno partecipato e sono stati utilizzati anche 8 truccatori professionisti, 4 binomi cinofili (coppie di conduttore e cane da ricerca), un gruppo torre faro, 5 ambulanze, 5 mezzi di protezione civile. Ilgiorno.it - Maxi-emergenza a Codogno, crolla un edificio: “Ma è solo un’esercitazione riuscita” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(Lodi), 21 ottobre 2024 –, ma èuna esercitazione. Il quartiere fieristico, già sede del gruppo comunale di protezione civile (oggi temporaneamente dislocato, per lavori in corso, in via Pietrasanta ndr), si è trasformato nello scenario di una grande. L’iniziativa è servita come addestramento per chi, quotidianamente, nel soccorso in generale, si occupa di intervenire a favore della comunità. È stata, in particolare, una prova congiunta di addestramento del gruppo comunale di(45 persone), del gruppo comunale di Castelleone (40 volontari) e della Croce Verde di Castelleone (8 sanitari), comune in provincia di Cremona. Hanno partecipato e sono stati utilizzati anche 8 truccatori professionisti, 4 binomi cinofili (coppie di conduttore e cane da ricerca), un gruppo torre faro, 5 ambulanze, 5 mezzi di protezione civile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maxiemergenza sulla A1 : pullman ribaltato - un morto e diversi feriti - Attivato alle ore 16. 53 il protocollo di maxiemergenza del 118 della ASL TSE per un incidente stradale che ha coinvolto un pulman ribaltato sull’autostrada A1 al chilometro 360 in direzione nord. Si registrano purtroppo un decesso, due feriti in codice rosso (codice 3), undici feriti in codice giallo (codice 2) e dodici feriti in codice verde (codice 1). (Lortica.it)

Maxiemergenza sulla A1 : pulman ribaltato - un morto e diversi feriti - Si registrano purtroppo un decesso, due feriti in codice rosso (codice 3), undici feriti in codice giallo (codice 2) e dodici feriti in codice verde (codice 1). Al momento non sono ancora note le generalità e l’età delle persone coinvolte nell’incidente. Situazione in Evoluzione La situazione è in continua evoluzione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili. (Lortica.it)