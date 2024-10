Maltempo, verso la riapertura anche il sottopasso di via Settembrini. Si lavora per rimuovere i rifiuti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Cesenatico si lecca le ferite dopo un weekend alle prese con gli allagamenti, eccezionale la quantità di pioggia caduta sulla cittadina rivierasca. L'ultimo aggiornamento del sindaco Matteo Gozzoli riporta che "I tecnici sono al lavoro per ultimare la pulizia del sottopasso di via Settembrini che Cesenatoday.it - Maltempo, verso la riapertura anche il sottopasso di via Settembrini. Si lavora per rimuovere i rifiuti Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Cesenatico si lecca le ferite dopo un weekend alle prese con gli allagamenti, eccezionale la quantità di pioggia caduta sulla cittadina rivierasca. L'ultimo aggiornamento del sindaco Matteo Gozzoli riporta che "I tecnici sono al lavoro per ultimare la pulizia deldi viache

Il meteorologo : “Verso l’apice del maltempo - potenziali criticità anche in Lombardia” - Bergamo. “Nel frattempo il maltempo si estenderà anche alle regioni del Centro con piogge e temporali che potranno risultare a tratti intensi in particolare su Toscana, Umbria e Lazio: anche qui non sono esclusi locali nubifragi”, prosegue. . Nel caso specifico del Sud prime piogge approderanno già venerdì in particolare su Sicilia e Campania, ma sarà tra sabato e domenica che è atteso l’apice ... (Bergamonews.it)

Si va verso l'apice del maltempo - nel fine settimana rischio nubifragi in tutta Italia - Si va verso l’apice del maltempo, nel fine settimana coinvolta tutta l’Italia con rischio nubifragi. A farlo presente è Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: «Acuto del maltempo al nord nelle prossime ore, con estensione di piogge e temporali anche al centro. Nel fine settimana arrivano le piogge... (Ilpescara.it)

Meteo | “Verso l’apice del maltempo - nel weekend coinvolta tutta l’Italia con rischio nubifragi” - “Ci attendono ancora 4 giorni di pioggia, a causa di una nuova perturbazione atlantica che dapprima indugerà sullo Stivale, ma successivamente si isolerà in una circolazione ciclonica proprio sul cuore dell’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo. . . . com Edoardo Ferrara che spiega –“Tra oggi. (Modenatoday.it)