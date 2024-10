Maltempo, la terra del Lambrusco è in crisi: migliaia ettari sott’acqua da uva a zucchero e grano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un primo bilancio della situazione nei campi: l'allarme di Confagricoltura, Confcooperative Coldiretti e Cia Il Maltempo questa volta ha flagellato soprattutto l'Emilia e gli agricoltori sono disperati soprattutto per le semine dei cereali e per le uve del Lambrusco. Ma non solo, anche per le coltivazioni di bietole per la produzione di zucchero nell'area metropolitana Sbircialanotizia.it - Maltempo, la terra del Lambrusco è in crisi: migliaia ettari sott’acqua da uva a zucchero e grano Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un primo bilancio della situazione nei campi: l'allarme di Confagricoltura, Confcooperative Coldiretti e Cia Ilquesta volta ha flagellato soprattutto l'Emilia e gli agricoltori sono disperati soprattutto per le semine dei cereali e per le uve del. Ma non solo, anche per le coltivazioni di bietole per la produzione dinell'area metropolitana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia - arriva il ciclone Kirk : piogge intense e maltempo soprattutto al Nord - Il ciclone Kirk è arrivato in Italia, portando piogge intense e maltempo soprattutto nelle regioni del Nord. Questo è successo a Kirk, che, partito come uragano nelle acque calde vicino a Capo Verde, ha subito una metamorfosi fino a diventare un ciclone extratropicale. Come si è evoluto Kirk Kirk è nato come uragano a fine settembre nell’arcipelago di Capo Verde. (Thesocialpost.it)

Maltempo : la Regione Puglia non ha emanato ordinanza di chiusura delle scuole "False" le notizie diffuse "soprattutto a mezzo social" - . Le notizie che sono state diffuse, soprattutto a mezzo social, sono quindi false e destituite di ogni fondamento. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia comunica che non è stata emanata un’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata del 4 ottobre. (Noinotizie.it)

Maltempo : forti raffiche di vento - da stanotte scatta l'allerta in Veneto soprattutto sulle coste. Bora in Friuli Venezia Giulia - VENEZIA - Violento vento sulle coste fa scattare l'allerta in Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha infatti emesso un avviso di criticità... (Ilgazzettino.it)