Maltempo in Calabria: i vigili del fuoco intervengono per danni e situazioni critiche (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito la Calabria hanno richiesto l’intervento urgente delle squadre dei vigili del fuoco. A partire da ieri, i pompieri sono stati attivi in diverse località della regione, affrontando numerosi incidenti causati da pioggia intensa e vento forte. Gli interventi si sono concentrati principalmente nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, dove si sono registrati eventi critici e situazioni di emergenza. Interventi nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro Dalla giornata di ieri, i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare circa 40 interventi nel territorio calabrese. Le operazioni di soccorso si sono concentrate, in particolare, nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, zone fortemente colpite dagli effetti del Maltempo. Gaeta.it - Maltempo in Calabria: i vigili del fuoco intervengono per danni e situazioni critiche Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito lahanno richiesto l’intervento urgente delle squadre deidel. A partire da ieri, i pompieri sono stati attivi in diverse località della regione, affrontando numerosi incidenti causati da pioggia intensa e vento forte. Gli interventi si sono concentrati principalmente nelle province di Reggioe Catanzaro, dove si sono registrati eventi critici edi emergenza. Interventi nelle province di Reggioe Catanzaro Dalla giornata di ieri, idelhanno dovuto effettuare circa 40 interventi nel territorio calabrese. Le operazioni di soccorso si sono concentrate, in particolare, nelle province di Reggioe Catanzaro, zone fortemente colpite dagli effetti del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza maltempo in Calabria : i vigili del fuoco attivi tra piogge e allagamenti - Gli interventi più significativi si sono concentrati nei comuni di Locri e Bianco, dove gli allagamenti hanno compromesso vie di comunicazione e provocato disagi per i residenti. Inoltre, sono stati organizzati interventi straordinari per il ripristino della normale funzionalità delle infrastrutture danneggiate. (Gaeta.it)