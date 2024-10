Mail su Meloni, Salvini: “Magistrato andrebbe licenziato, gravità inaudita” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano, ha commentato la Mail in cui il Magistrato Marco Patarnello definiva la premier Giorgia Meloni “più pericolosa di Berlusconi”. “Non dovrebbe più essere al suo posto, molto banalmente. Ci sono più di 9mila magistrati in Italia, la stragrande maggioranza fanno liberamente e positivamente il loro lavoro. Se c’è qualcuno che ha preso il tribunale per un centro sociale e per un luogo di vendetta politica ha sbagliato mestiere, molto semplicemente. Se qualcuno vede il nemico nel sindaco, nel governatore, nel ministro, è un problema“, ha dichiarato Salvini. A chi gli faceva notare che bisognerebbe verificare la veridicità della Mail, Salvini ha sottolineato: “Quindi, ci saremmo costruiti la Mail noi? Ci facciamo le auto-Mail di finti magistrati? A volte sbagliano anche i giornali. Lapresse.it - Mail su Meloni, Salvini: “Magistrato andrebbe licenziato, gravità inaudita” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il vicepremier e leader della Lega Matteo, a margine di un evento a Milano, ha commentato lain cui ilMarco Patarnello definiva la premier Giorgia“più pericolosa di Berlusconi”. “Non dovrebbe più essere al suo posto, molto banalmente. Ci sono più di 9mila magistrati in Italia, la stragrande maggioranza fanno liberamente e positivamente il loro lavoro. Se c’è qualcuno che ha preso il tribunale per un centro sociale e per un luogo di vendetta politica ha sbagliato mestiere, molto semplicemente. Se qualcuno vede il nemico nel sindaco, nel governatore, nel ministro, è un problema“, ha dichiarato. A chi gli faceva notare che bisognerebbe verificare la veridicità dellaha sottolineato: “Quindi, ci saremmo costruiti lanoi? Ci facciamo le auto-di finti magistrati? A volte sbagliano anche i giornali.

