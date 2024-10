Leonardo, parte l'iter Via per la manutenzione degli elicotteri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nello stabilimento del ?convertiplano?, un mix fra aereo ed elicottero che sta rivoluzionando la storia dell'aviazione italiana, la società ?Leonardo? di Contrada Quotidianodipuglia.it - Leonardo, parte l'iter Via per la manutenzione degli elicotteri Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nello stabilimento del ?convertiplano?, un mix fra aereo ed elicottero che sta rivoluzionando la storia dell'aviazione italiana, la società ?? di Contrada

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Artisti in partenza” - una nuova generazione di talenti in mostra a Fiumicino e all’aeroporto Leonardo da Vinci - Eventi come questo sono fondamentali per promuovere la bellezza e la creatività delle nuove generazioni – ha poi aggiunto – Ringrazio ADR per la collaborazione e per aver dimostrato ancora una volta di non essere solo un aeroporto ma una realtà che mette al centro del “viaggio” la cultura, le tradizioni e la creatività. (Ilfaroonline.it)

Br - arrestato in Argentina Leonardo Bertulazzi : partecipò a rapimento di Piero Costa - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – È stato arrestato oggi a Buenos Aires, ai fini dell’estradizione, Leonardo Bertulazzi, latitante delle Brigate Rosse. . Revocato, da parte delle competenti autorità argentine, lo status di rifugiato che aveva lì ottenuto nel 2004. (Webmagazine24.it)

Arrestato in Argentina il brigatista Leonardo Bertulazzi : latitante dal 1980 - partecipò al sequestro Costa - Bertulazzi dovrà scontare 27 anni per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata. Continua a leggere . Il brigatista Leonardo Bertulazzi è stato arrestato in Argentina dopo più di 40 anni di latitanza e verrà estradato in Italia. Ricercato dal 1980, fu tra i responsabili del sequestro dell'ingegnere Pietro Costa avvenuto a Genova nel 1977. (Fanpage.it)