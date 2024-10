Legge sul nucleare entro il 2024, la Lombardia è pronta ad accogliere gli impianti. Il Pd: “Ci dicano dove” (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'annuncio del ministro Urso all'assemblea di Assolombarda: "Una Legge sulle nuove centrali nucleari entro fine anno". Insorge l'opposizione contro il governatore Attilio Fontana, favorevole ad accogliere gli impianti sul territorio lombardo. Fanpage.it - Legge sul nucleare entro il 2024, la Lombardia è pronta ad accogliere gli impianti. Il Pd: “Ci dicano dove” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'annuncio del ministro Urso all'assemblea di Assolombarda: "Unasulle nuove centrali nuclearifine anno". Insorge l'opposizione contro il governatore Attilio Fontana, favorevole adglisul territorio lombardo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nucleare - entro fine anno la legge sulle nuove centrali. Fontana : «La Lombardia è disponibile» - E c’è già chi ha dato la sua disponibilità a ospitare sul territorio le strutture sensibili. Foto di repertorio: EPA/JIM LO SCALZO L'articolo Nucleare, entro fine anno la legge sulle nuove centrali. «Non vogliamo importare i reattori nucleari di altri Paesi. Non è l’unico punto importante uscito dall’assemblea. (Open.online)

La Novara segreta - tour nel centro storico tra leggende e misteri - Una passeggiata nel centro storico di Novara tra leggende e misteri, passando per vie e vicoli, piazze medievali, portici e angoli nascosti, entrando nelle chiese, osservando palazzi e monumenti alla scoperta di una città ancora poco conosciuta ma ricca di storia, curiosità, stranezze e tanta... (Novaratoday.it)

Legge di Bilancio 2025 - attesa per il testo in Parlamento. Dal 21 ottobre il vaglio della Camera - poi il Senato. Approvazione entro Natale - Dal 21 ottobre il vaglio della Camera, poi il Senato. . Approvazione entro Natale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Legge di Bilancio 2025, attesa per il testo in Parlamento. Il governo Meloni ha varato la Legge di Bilancio 2025, un pacchetto di misure da circa 30 miliardi di euro (che saliranno a 35 nel 2026 e oltre 40 nel 2027) destinato a famiglie, taglio del ... (Orizzontescuola.it)