L'auto si ribalta, tragico incidente sul lungomare di Bari: muore un ragazzo di 18 anni, quattro feriti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paurosa carambola nella notte sul lungomare di Bari. Una Mini Cooper si è ribaltata più volte e cinque ragazzi (tutti neomaggiorenni) sono rimasti incastrati nelle lamiere: Quotidianodipuglia.it - L'auto si ribalta, tragico incidente sul lungomare di Bari: muore un ragazzo di 18 anni, quattro feriti Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paurosa carambola nella notte suldi. Una Mini Cooper si èta più volte e cinque ragazzi (tutti neomaggiorenni) sono rimasti incastrati nelle lamiere:

Sottoposta a intervento chirurgico nella notte la donna travolta da un'auto sul lungomare - È ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Santo Spirito" (diretto dalla dottoressa Rosa Maria Zocaro) con prognosi riservata la donna di 50 anni travolta da un'automobile in viale della Riviera a Pescara. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 22 di giovedì 17 ottobre... (Ilpescara.it)

Incidente sul lungomare di Pescara : donna gravemente ferita da auto pirata - scatta la caccia all’autista - L’impatto è stato tale da lasciare la vittima in condizioni gravissime, costringendo i soccorritori ad intervenire tempestivamente per stabilizzarla e trasportarla in ospedale. Condizioni della vittima e supporto della comunità Attualmente, la cinquantenne è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale, dove è stata operata d’urgenza. (Gaeta.it)

Salerno - scontro tra scooter e auto sul lungomare - La polizia municipale ha raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e chiarire le circostanze dell’accaduto. Un nuovo incidente si è verificato a Salerno, in via Lungomare Colombo, durante le ore serali. Come riportato dal quotidiano SalernoToday, un’auto e uno scooter sono entrati in collisione, causando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote. (Zon.it)