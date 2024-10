"La sostenibilità è nel Dna dell'imprenditore": i dati di un sondaggio realizzato da Confartigianato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Transizione 5.0 – presupposti e applicazioni pratiche nelle microimprese è l’appuntamento che Confartigianato di Forlì ha organizzato nell’ambito della “Settimana per l’energia e la sostenibilità” che si terrà martedì, alle 17.30, nella sede dell’associazione in Viale Oriani. In scaletta gli Forlitoday.it - "La sostenibilità è nel Dna dell'imprenditore": i dati di un sondaggio realizzato da Confartigianato Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Transizione 5.0 – presupposti e applicazioni pratiche nelle microimprese è l’appuntamento chedi Forlì ha organizzato nell’ambitoa “Settimana per l’energia e la” che si terrà martedì, alle 17.30, nella sede’associazione in Viale Oriani. In scaletta gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settimana per l'energia e la sostenibilità - tutte le iniziative promosse da Confartigianato - Torna in tutta Italia, dal 21 al 25 ottobre, la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità organizzata in tutta Italia da Confartigianato Imprese per sensibilizzare, informare ed aggiornare cittadini, artigiani e piccole imprese su tematiche molto attuali, guidandoli verso una transizione green... (Anconatoday.it)

"Ecorivoluzione" e sostenibilità : incontro a Barzio insieme a Confartigianato - Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e le risorse naturali sono sempre più preziose e limitate. Ma come possono le piccole e medie imprese artigiane, cuore pulsante della nostra economia locale, affrontare queste sfide? Confartigianato imprese Lecco ti invita a scoprirlo durante... (Leccotoday.it)

Imprese - serie di webinar di Confartigianato per conoscere sostenibilità aziendale e processi Esg - Fornire gli strumenti per conoscere il significato di sostenibilità e di Esg (Environmental, social and governance) e quali sono le sfide che le imprese sono chiamate ad affrontare per rimanere competitive in un mercato sempre più attento e sensibile all’ambiente e alla qualità della vita... (Forlitoday.it)