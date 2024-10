Thesocialpost.it - La ministra Roccella: «Medici devono denunciare maternità surrogata». La replica: «No, il nostro dovere è curare»

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ladella famiglia, Eugenia, ha suscitato una nuova ondata di polemiche, questa volta da parte dell’ambito medico, affermando che ‘i, in qualità di pubblici ufficiali,segnalare i casi di gestazione per altri’. Filippo Anelli, presidente della categoria medica, ha prontamente risposto: ‘Ilcompito è fornire cure, non effettuare denuncie’. Recentemente, il governo ha approvato una legge che trasforma la pratica del ‘uterò in affitto’ – già vietata in Italia – in un reato perseguibile anche per gli italiani che ricorrono a tali pratiche in paesi dove esse sono legali.Leggi anche: Elezioni e referendum in Moldavia, Paese spaccato.